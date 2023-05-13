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Валентина Летяк, редактор ленты

Результат локальных контратак: аналитики ISW об успехах ВСУ под Бахмутом

Бахмут
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины достигли успехов на северо-западе от Бахмута за счет локальных контратак. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Выводы аналитиков основываются на кадрах с геолокацией, опубликованных 12 мая, где видно, как российские войска спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.

— Эти кадры визуально подтверждают заявления ряда российских блогеров о том, что украинские войска достигли успехов к северо-западу от Бахмута на участке между Богдановкой и Берховкой, — говорится в отчете.

В частности, один из российских блогеров заявил, что подразделения 200 отдельной мотострелковой бригады (14 армейский корпус Северного флота) потеряли свои позиции в районе между Григорьевкой и Дубово-Васильевкой (около 6 км к северо-западу от Бахмута).

Кроме того, несколько российских источников предупредили, что украинские войска могут попытаться окружить группу Вагнера в пределах Бахмута.

В то же время, по данным ISW, российские войска продолжают ограниченные наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях.

Накануне спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении ВСУ отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 км.

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Бахмут

Источник: ISW
Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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