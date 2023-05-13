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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Результат локальних контратак: аналітики ISW про успіхи ЗСУ під Бахмутом

Бахмут
Фото: Depositphotos

Збройні сили України досягли успіхів на північний захід від Бахмута за рахунок локальних контратак. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Висновки аналітиків грунтуються на кадрах із геолокацією, опублікованих 12 травня, де видно, як російські війська рятуються від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища приблизно за 4 км на північний захід від Бахмута.

– Ці кадри візуально підтверджують заяви низки російських блогерів про те, що українські війська досягли успіхів на північний захід від Бахмута на ділянці між Богданівкою та Берхівкою, – йдеться у звіті.

Зокрема, один із російських блогерів заявив, що підрозділи 200 окремої мотострілецької бригади (14 армійський корпус Північного флоту) втратили свої позиції в районі між Григорівкою і Дубово-Василівкою (близько 6 км на північний захід від Бахмута).

Окрім того, кілька російських джерел попередили, що українські війська можуть спробувати оточити групу Вагнера в межах Бахмута.

Водночас, за даними ISW, російські війська продовжують обмежені наземні атаки в Бахмуті та його околицях.

Напередодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ відкинули російських окупантів на відстань від 250 м до 1,5 км.

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Бахмут

Джерело: ISW
Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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