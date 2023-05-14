Пытались обнаружить ПВО. Все дроны, которые атаковали Киев ночью, были сбиты — КМВА

Все БпЛА, которые двигались в направлении Киева, во время ночной воздушной атаки были уничтожены на дальних подступах.

Об этом сообщают в КГВА.

– По предварительной информации, до полуночи россияне запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. Скорее всего — для выявления позиций нашей ПВО. Все БпЛА, которые двигались в направлении Киева были уничтожены на дальних подступах, – говорится в сообщении.

В Киевской военной администрации отмечают, что это уже седьмая атака дронами с начала месяца. Впрочем, после полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков с Каспийского направления.

– Но в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет зафиксировано не было. По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются, – отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131. 18 из 23 были уничтожены нашими защитниками.

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