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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Намагалися виявити ППО. Всі дрони, які атакували Київ вночі, були збиті – КМВА

Намагалися виявити ППО. Всі дрони, які атакували Київ вночі, були збиті – КМВА
Фото: Getty Images

Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва, під час нічної повітряної атаки були знищені на дальніх підступах. 

Про це повідомляють у КМВА.

– За попередньою інформацією, до опівночі росіяни запустили в повітряний простір навколо столиці дрони-розвідники. Скоріше за все – для виявлення позицій нашої ППО. Всі БпЛА, які рухалися в напрямку Києва були знищені на дальніх підступах, – йдеться у повідомленні. 

У Київській військовій адміністрації зазначають, що це вже сьома атака дронами з початку місяця.  Втім, після опівночі була повітряна тривога, повʼязана з атакою ймовірно крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського напрямку.

– Але в повітряному просторі навколо столиці таких крилатих ракет зафіксовано не було. За попередніми даними, руйнувань та травмованих в місті немає. Дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. 18 із 23 було знищено нашими захисниками.

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Війна в Україні, Дрони, Київ, Російська агресія
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