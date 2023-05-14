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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

За минулу добу ЗСУ збили 18 з 23 ударних БпЛА Shahed – Генштаб

За минулу добу ЗСУ збили 18 з 23 ударних БпЛА Shahed – Генштаб
Фото: Факти ICTV

Минулої доби, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. 18 із 23 було знищено нашими захисниками. 

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів.

– Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб, – йдеться у повідомленні. 

Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура. 

Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, є загиблі та поранені цивільні особи. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі застерігають, що ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Дрони, ЗСУ, Російська агресія
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