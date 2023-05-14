За минулу добу ЗСУ збили 18 з 23 ударних БпЛА Shahed – Генштаб
Минулої доби, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. 18 із 23 було знищено нашими захисниками.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів.
– Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб, – йдеться у повідомленні.
Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.
Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, є загиблі та поранені цивільні особи. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура.
У Генштабі застерігають, що ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.