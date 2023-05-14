За прошедшие сутки ВСУ сбили 18 из 23 ударных БпЛА Shahed — Генштаб

За прошедшие сутки, Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА “Shahed-136/131”. 18 из 23 были уничтожены нашими защитниками.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

В результате попаданий, взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений.

– Есть более 30 раненых среди гражданских лиц, – говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего есть раненые среди гражданских лиц, повреждены многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области, есть погибшие и раненые гражданские лица. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе предостерегают, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Источник : Генштаб ВСУ

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