Закомплексованные террористы. Ермак показал первые кадры обстрела Тернополя

Руководитель Офиса президента показал первые кадры после вражеского обстрела Тернополя.

Об этом он написал в своем Telegram.

– Ночью россияне атаковали Украину, пытались ударить ракетами по Тернополю. Сейчас известно о двух пострадавших. Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения. Россияне — это закомплексованные террористы, – говорится в сообщении.

Напомним, в Тернополе в результате атаки РФ ранены двое гражданских лиц. Есть попадание в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.

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