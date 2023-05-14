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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Закомплексовані терористи. Єрмак показав перші кадри обстрілу Тернополя

Тернопіль обстріли

Керівник Офісу президента показав перші кадри після ворожого обстрілу Тернополя. 

Про це він написав у своєму Telegram.

Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю. Наразі відомо про двох постраждалих. Це відбувалося якраз тоді, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. Росіяни – це закомплексовані терористи,  – йдеться у повідомленні. 

Закомплексовані терористи. Єрмак показав перші кадри обстрілу Тернополя

Фото: Андрій Єрмак

Закомплексовані терористи. Єрмак показав перші кадри обстрілу Тернополя

Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, у Тернополі в результаті атаки РФ поранено двоє цивільних громадян.  Є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

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Tvorchi, Андрій Єрмак, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Тернопіль
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