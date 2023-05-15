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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Первичная подготовка: Игнат об обучении украинских пилотов в Великобритании

пілот ЗСУ
Фото: УНИАН

В Воздушных силах Украины сообщили, что многие страны согласились предоставить свои площадки для обучения украинских пилотов.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, каждая страна, которая даже не имеет сегодня на вооружении таких истребителей как F-16, может присоединиться к поддержке Украины относительно принятия решения о получении многоцелевого самолета поколения 4+, а именно — F-16.

— Уже многие страны согласились предоставить свои площадки для обучения пилотов. Даже Великобритания, которая не имеет F-16, может тоже это делать. Ведь есть разные подготовки летного состава: есть первичная подготовка для пилотов, это может быть подготовка для инженеров, для офицеров боевого управления, — прокомментировал Игнат.

Он подчеркнул, что западная техника более родственная между собой, поэтому первичная летная подготовка может происходить даже на территории стран, которые не имеют истребителей F-16.

15 мая Великобритания сообщила, что летом начнет обучение украинских пилотов, а также ведет переговоры с другими странами об отправке в Украину истребителей F-16.

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Великобритания, Винищувач F-16, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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