Первинна підготовка: Ігнат про навчання українських пілотів у Великій Британії

У Повітряних силах України повідомили, що багато країн зголосилися надати свої майданчики для навчання українських пілотів.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, кожна країна, яка навіть не має сьогодні на озброєнні таких винищувачів як F-16, може долучитися до підтримки України щодо ухвалення рішення про отримання багатоцільового літака покоління 4+, а саме – F-16.

— Вже багато країн зголосилися надати свої майданчики для навчання пілотів. Навіть Велика Британія, яка не має F-16, може теж це робити. Адже є різні підготовки льотного складу: є первинна підготовка для пілотів, це може бути підготовка для інженерів, для офіцерів бойового управління, – прокоментував Ігнат.

Він підкреслив, що західна техніка більш споріднена між собою, тому первинна льотна підготовка може відбуватися навіть на території країн, які не мають винищувачів F-16.

15 травня Велика Британія повідомила, що влітку розпочне навчання українських пілотів, а також веде переговори з іншими країнами щодо відправлення до України винищувачів F-16.

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