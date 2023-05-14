Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

После “самолетопада” в Брянской области РФ во вражеской стране начали выдвигать разные версии произошедшего.

В России, в частности, заявляли, что истребители Су-35, Су-34 и вертолеты Ми-8 упали, потому что в Украине появились самолеты F-16 с ракетами класса воздух-воздух.

Чтобы обсудить возможные версии событий, ведущий ICTV Вадим Карпьяк пригласил пообщаться в эфир Єдиних новин военного летчика 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майора Вадима Ворошилова с позывным Karaya.

Причины самолетопада в РФ

– Вадим, вы майор авиации, опытный пилот. Что это в РФ могло быть?

– Одна из версий врага – это появление у нас самолетов F-16 с ракетами класса воздух-воздух. Есть предположение, что возможно комплекс Patriot передислоцировался на границу с РФ.

Третья версия – это работа ДРГ.

Россияне максимально напуганы нашими воздушными средствами поражения. Естественно, их стационарные наземные комплексы ПВО постоянно находятся на дежурстве. Поэтому каждую воздушную цель там потенциально считают нашим новым видом вооружения.

Кроме того, взаимодействие авиации у них максимально неорганизовано. Поэтому я считаю, что это был дружественный огонь.

– То есть вы считаете, что российская противовоздушная оборона сбила сразу четыре своих борта?

– Мы не раз наблюдали, как они в районе ведения боевых действий на территории Украины сбивали свою ударную авиацию (самолеты Су-25, вертолеты) своими средствами противовоздушной обороны.

– Как это повлияет на морально-психологическое состояние российских пилотов, которые осознают, что во время боевых вылетов их ПВО будет бить по ним?

– Для нас большой плюс, что морально они не будут чувствовать себя в безопасности нигде.

Если раньше они понимали, что могут выдохнуть после возвращения с задач на линии боевого столкновения.

Теперь же моральное состояние у них будет подавлено.

Ведь им постоянно нужно учитывать, что их средства противовоздушной обороны могут отработать по ним.

Версия о сбивании самолетом F-22

– Мне приходилось слышать довольно фантастическую версию, что вчера это была работа самолета F-22 – последней американской разработки.

– F-22 – это серьезная машина. Нам бы хотелось ее получить, но эта машина не идет на экспорт.

Почему Украина сконцентрировалась на самолетах F-16

– Почему мы просим у стран-партнеров не F-22, а сконцентрировались F-16?

– Нам сейчас нужно количество. Потому что самолетов F-16 за все времена было построено около 4 700 единиц (для сравнения МиГ-29 было построено 2 тыс.).

Это самый оптимальный вариант самолетов, которые мы сможем относительно быстро овладеть.

К тому же они массовые, поэтому не будет проблем по обеспечению такого типа воздушного судна. Поскольку постоянно требуются ремкомплекты и средства авиационного поражения.

Потому у нас не будет проблем с его эксплуатацией.

– Какими боевыми качествами обладают самолеты F-16?

– Враг в воздухе преобладает нас как количественно, так и технически. Чтобы компенсировать количественное преимущество врага, нам необходимо превосходить врага в техническом плане. Самолет F-16 дает нам такую возможность.

После получения F-16 обеспечит выполнение атак воздушных целей, не заходя в зону действия наземных противовоздушных комплексов врага.

– Насколько я понимаю, F-16 – универсален, потому что может позаботиться и о себе, работая как истребитель, и может помогать войскам, работая как штурмовик?

– В общем, все правильно. Самое главное – что это многоцелевой тип истребителя.

Этот самолет может реагировать на любые изменения как в воздухе, так и на земле.

– Американцы часто говорят, что у нас даже взлетные полосы не приспособлены для таких самолетов.

– Это не аргумент. Да, многие люди оперируют этим тезисом, но это не так. Есть пример 2011 года, когда самолеты F-16 выполняли совместные учения с Воздушными силами на аэродроме Миргород. Поэтому аэродромная инфраструктура – не проблема.

– Сколько времени нужно, чтобы привыкнуть к новой машине и овладеть ею?

– Советская философия авиастроения и американская – совершенно разные.

Центральным компьютером в американском самолете является именно летчик, там все построено вокруг него.

В советской школе все по-другому.

В общем, все типы самолетов-истребителей летают по общим принципам аэродинамики и теории пилотирования этих воздушных судов. Конечно, есть особенности. Но самое сложное – это овладеть работой с арматурой кабины – органами управления всех систем и оборудования.

Для нас сложнее всего – научиться эффективно применять эти виды вооружения.

В США говорят, что для перенастройки пилотных навыков украинским военным понадобится менее шести месяцев.

– Сколько нам нужно самолетов, чтобы чувствовать себя относительно уверенно для противодействия российским воздушным силам?

– Одна эскадрилья (12 самолетов) истребителей F-16 коренным образом изменит ситуацию как в небе, так и на земле. Но для эффективной работы нам нужно три эскадрильи истребителей.

– У нас есть такое количество пилотов?

– Конечно.

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