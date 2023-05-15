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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ще трохи, і ЗСУ будуть готові до контрнаступу – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна не має секретів щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ від своїх друзів, але вони є від Росії.

Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

– Нам справді потрібно ще трохи часу. Не дуже багато. Ми будемо готові за деякий час, – наголосив глава держави, додавши, що не може поділитися деталям.

За його словами, підтримка Великої Британії “допоможе нам бути сильнішими”.

Напередодні в інтерв’ю The Washington Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Сил оборони розпочнеться, коли Україна отримає мінімум, з яким зможе вирватися вперед.

Він наголосив, що в цьому Києву допомагають партнери – Велика Британія, Франція, Німеччина, Італією, Словаччина, Польща та інші.

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Джерело: ВВС
Війна в Україні, Велика Британія, Володимир Зеленський, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія
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