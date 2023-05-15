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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Уничтожает укрепленные объекты: эксперт объяснил, почему россияне так боятся ракет Storm Shadow

Storm Shadow
Фото: Getty Images

Россияне не зря боятся британских дальнобойных ракет Storm Shadow, которые есть на вооружении у Сил обороны Украины.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, захватчики боятся ракет Storm Shadow не потому, что они могут лететь на 300-500 км (в зависимости от модификации), а потому что несут заряд в 450 кг бронебойного типа.

— Эти ракеты относятся к крылатым ракетам большого радиуса действия, которых мы так долго ждали, хотя в первую очередь делали акцент на баллистических ATACMS. Но при этом Storm Shadow ничем не хуже, а в некоторых моментах даже лучше, чем ATACMS, — отметил Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что Украина наверняка будет получать модификацию ракет с дальностью поражения 300 км. Это экспортная версия.

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ATACMS

Такая ракета может уничтожать укрепленные объекты, в частности опорные и командные пункты, объекты, которые защищены дополнительно от ударов обычными типами вооружений.

Российским средствам ПВО очень трудно перехватывать британские Storm Shadow, потому что ракета может лететь на сверхнизких высотах — от 30 м. Кроме того, ракеты могут удачно огибать рельеф.

— У российских средств ПВО, в частности условно современных, таких как С-400, возможность обнаружения и уничтожения объектов, которые летят на сверхнизких высотах, начинается с планки 40 м. То есть эта ракета фактически находится в недосягаемости, — заявил Александр Коваленко.

По его словам, даже если россиянам и удастся сбить такую ракету, то это может быть какой-то уникальный случай, для этого действительно надо сильно постараться.

Великобритания
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