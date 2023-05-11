Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Украина
Анна Голишевская, редактор ленты
Александр Коваленко, Военно-политический обозреватель

Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина вероятно получила от Британии

Ракета

11 мая в СМИ появилась информация, что Великобритания поставила Украине большое количество крылатых ракет Storm Shadow с дальностью 300 км. Официальной информации со стороны Британии и Украины пока нет.

Что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP) – читайте в материале.

Storm Shadow: что известно

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Storm Shadow – авиационная крылатая ракета, которая также может применяться с надводных платформ. 

Великобритания является самым крупным пользователем данных ракет.

Носителями Storm Shadow являются Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale и прочие боевые самолеты. 

По его словам, все эти модели не стоят на вооружении ВСУ, но важно понимать, что это все легкие истребители – аналоги МиГ-29.

Storm Shadow – характеристики ракет

Storm Shadow: когда разработали 

Storm Shadow/SCALP — ракета производства фирмы MBDA (совместная англо-французская разработка). Первые стрельбы, которые увенчались успехом,  прошли в 2000 году во Франции.

Storm Shadow могут использовать в любое время суток, а также при сложных метеоусловиях и применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Впервые ракета Storm Shadow была использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.

Storm Shadow: характеристики ракеты

  • масса: 1 300 кг;
  • длина: 5,1 м;
  • диаметр: 0,5 м;
  • боевая часть: 450 кг, типа BROACH;
  • дальность: свыше 250 км;
  • высота полета: 30-40 м;
  • скорость: 0,8 М (около 1 тыс. км/ч).
Читайте также
Дальность стрельбы до 2 600 км: что известно о крылатых ракетах Калибр
Крилата ракета Калібр

Война в Украине, Великобритания, Ракета
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Х-25: что известно о советской ракете и ее технических характеристиках
Ракета Х-25
Зеленский объяснил, почему потери Украины в войне не разглашаются
Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина вероятно получила от Британии
Данилов: Некоторые страны хотят посадить Украину за стол переговоров на условиях РФ
Олексій Данілов
ЕС готовит 1 млн снарядов для Украины и уже поставил более тысячи ракет – Боррель
Жозеп Боррель
Зеленский ответил, волнуется ли он по поводу реакции РФ на контрнаступление
Володимир Зеленський
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов
партизани
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина вероятно получила от Британии
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина вероятно получила от Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (10.05.2023)
Storm Shadow – характеристики ракет, которые Украина вероятно получила от Британии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь