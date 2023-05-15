Знищує укріплені об’єкти: експерт пояснив, чому росіяни так бояться ракет Storm Shadow
Росіяни не дарма бояться британських далекобійних ракет Storm Shadow, які є на озброєнні у Сил оборони України.
Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.
За його словами, загарбники бояться ракет Storm Shadow не тому, що вони можуть летіти на 300-500 км (залежно від модифікації), а тому що несуть заряд у 450 кг бронебійного типу.
– Ці ракети належать до великого радіусу дії крилатих ракет, на які ми так довго чекали, хоча в першу чергу робили акцент на балістичних ATACMS. Але при цьому Storm Shadow нічим не гірші, а в деяких моментах навіть кращі, ніж ATACMS, – наголосив Олександр Коваленко.
Експерт наголосив, що Україна напевне буде отримувати модифікацію ракет із дальністю ураження 300 км. Це експортна версія.
Така ракета може знищувати укріплені об’єкти, зокрема опорні й командні пункти, об’єкти, які захищені додатково від ударів звичайними типами озброєнь.
Російським засобам ППО дуже важко перехоплювати британські Storm Shadow, тому що ракета може летіти на наднизьких висотах – від 30 м. Крім того, ракети можуть вдало огинати рельєф.
– У російських засобів ППО, зокрема умовно сучасних, як-от С-400, можливість виявлення і знищення об’єктів, які летять на наднизьких висотах, починається з планки 40 м. Тобто ця ракета фактично перебуває у недосяжності, – заявив Олександр Коваленко.
За його словами, навіть, якщо росіянам і вдасться збити таку ракету, то це може бути якийсь унікальний випадок, для цього дійсно треба сильно постаратися.
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