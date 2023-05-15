Если бы Украина имела ATACMS, Черноморского флота РФ уже бы не было — Ходжес

Британские ракеты дальнего действия Storm Shadow позволят Киеву наносить удары по российским базам в незаконно оккупированном Крыму.

Бывший командующий американских сил в Европе Бен Ходжес считает, что ВСУ, скорее всего, будут применять это оружие только для освобождения собственных территорий, а не на международно признанной территории РФ. Об этом он рассказал в комментарии для Голоса Америки.

По его словам, его возмущает то, что США до сих пор не предоставили Киеву такое же оружие — ATACMS.

— Если бы Украина имела ATACMS, Черноморского флота (РФ) уже бы не было, — сказал он.

Он сказал, что администрация Байдена еще не четко определила стратегический результат, который хочет получить. Он упрекнул, что Вашингтон четко не сказал, что хочет, чтобы Украина победила.

— Вы знаете, они говорят вещи, будто мы будем поддерживать их (украинцев, — Ред.) столько, сколько будет нужно, что, конечно, является пустыми словами. Я считаю, что это из-за того, что мы продолжаем принимать постепенные решения относительно того, что мы предоставляем, и де-факто это дает России безопасное место в Крыму, потому что мы не помогли Украине с их способностью ударить Крым, — сказал Ходжес.

По его словам, военная помощь, о которой просит Украина и которую еще не получила от западных союзников, могла бы помочь достигать успехов по освобождению временно оккупированных российскими силами территорий быстрее и с меньшими потерями.

Ранее в США обнародовали карту, куда могут достать дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Великобритания передает Украине. Сообщается, что они могут достигать территории временно оккупированного Крыма и даже за пределы нашей страны.

Источник : Голос Америки

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