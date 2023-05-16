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Україна
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Ілля Нежигай, редактор стрічки

До України прибув перший комплекс SAMP/T від Франції та Італії – La Stampa

Система ППО SAMP-T

Україна отримала від Франції та Італії зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP/T, також відомий під назвою Mamba.

Про це пише італійська газета La Stampa.

– В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців, — йдеться у повідомленні.

Водночас варто зауважити, що офіційного повідомлення про поставку зазначених комплексів наразі немає.

Ще у січні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні казав, що Париж та Рим завершують підготовку до поставки Україні системи протиповітряної оборони SAMP-T.

Італійське видання RID згодом повідомляло, що італійський уряд має на меті поставити Україні ЗРК SAMP/T. Рішення щодо поставки було ухвалено, зокрема, завдяки сприянню прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, писало видання.

Повідомлялось, що питання відсутності поставок було пов’язане із небажанням передавати Україні систему Mamba через спротив італійських військових, оскільки Сухопутні війська Італії мали на озброєнні лише п’ять батарей SAMP/T, писали журналісти.

Водночас, вже у лютому поточного року Антоніо Таяні заявив, що комплекси SAMP/T мають запрацювати на передовій в Україні протягом наступних двох місяців.

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Фото: Міноборони Франції

Італія, Війна в Україні, Військова техніка, Франція
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