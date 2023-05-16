Готовят подозрение: НАБУ и САП подтвердили задержание главы Верховного суда Князева

В НАБУ и САП официально подтвердили задержание главы Верховного суда Всеволода Князева и еще одного фигуранта коррупционной схемы. Подозрения им пока не выдвинуты.

Об этом сообщили сегодня на брифинге представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

– В настоящее время два человека задержаны по подозрению в совершении уголовного правонарушения… Задержан председатель Верховного суда, принимаются меры по проверке других лиц и их причастности к уголовному правонарушению, — отметил начальник отдела САП Александр Омельченко.

Правоохранители будут обращаться в Высший совет правосудия с ходатайством об отстранении от исполнения обязанностей судьи.

Комментируя вручение подозрения, представитель САП уточнил, что для этого есть 24 часа.

– Пока не вручили, Уголовный процессуальный кодекс дает нам 24 часа для вручения сообщения о подозрении, — заявил Омельченко.

Руководитель САП Александр Клименко уточнил, что сейчас проходят следственные действия с судьями и посредниками, исследуется их возможная роль в коррупционной схеме. А потому “пока не сообщено о подозрении ни одному лицу, но два человека уже задержаны”.

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос назвал это дело “наиболее резонансным” за период деятельности САП и НАБУ. По его словам, речь идет о “разоблачении наивысшего должностного лица в судебной ветви власти”.

Дело квалифицировали по ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), а также ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание предоставить неправомерную выгоду) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Накануне появилась информация, что правоохранители разоблачили на взятке руководство и судей Верховного суда Украины. СМИ тогда писали, что речь идет о разоблачении на взятке почти в $3 млн председателя суда Всеволода Князева.

Фото: Верховный суд

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