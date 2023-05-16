Готують підозру: НАБУ та САП підтвердили затримання голови Верховного суду Князєва

В НАБУ та САП офіційно підтвердили затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва та ще одного фігуранта корупційної схеми. Підозри їм ще не висунуто.

Про це повідомили сьогодні на брифінгу представники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

– Наразі двоє осіб затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення… Затримано голову Верховного суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб та їх причетності до кримінального правопорушення, – зазначив начальник відділу САП Олександр Омельченко.

Правоохоронці звертатимуться до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відсторонення від виконання обов’язків судді.

Коментуючи вручення підозри, представник САП уточнив, що для цього є 24 години.

– Ще не вручили, Кримінальний процесуальний кодекс дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру, – заявив Омельченко.

Керівник САП Олександр Клименко уточнив, що зараз ще проходять слідчі дії з суддями і посередниками, досліджується їх можлива роль у корупційній схемі. А тому “поки що не повідомлено про підозру жодній особі, але двох осіб уже затримано”.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос назвав цю справу “найбільш резонансною” за період діяльності САП та НАБУ. За його словами, йдеться про “викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади”.

Справу кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди), а також ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка надати неправомірну вигоду) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Напередодні з’явилася інформація, що правоохоронці викрили на хабарі керівництво та суддів Верховного суду України. ЗМІ тоді писали, що йдеться про викриття на хабарі в майже $3 млн голови суду Всеволода Князєва.

Фото: Верховний суд

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