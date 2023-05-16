Стал главой Верховного суда за 8 лет: что известно о Всеволоде Князеве

Вечером 15 мая НАБУ объявили о разоблачении на взятке руководства и судей Верховного суда Украины.

Ряд СМИ со ссылкой на источники в НАБУ говорят, что на коррупции поймали председателя Верховного суда Всеволода Князева, хотя это пока и не подтверждено официально.

Также сообщается об обысках у других судей ВСУ.

В октябре 2021 года Князев, который до того был секретарем Большой палаты ВСУ, был избран 98 голосами “за” на должность председателя Верховного суда. Вступил в должность с 1 декабря 2021 года.

Факты ICTV собрали информацию о биографии председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Кто такой Всеволод Князев

Будущий председатель ВСУ родился в Николаеве 25 мая 1979 года. Князев окончил Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета.

Карьеру в юриспруденции начал также в Николаеве, получив адвокатское свидетельство в 2001 году. Уже в 2013 году стал судьей, которого на эту должность назначил президент-беглец Виктор Янукович.

Карьера Князева живо развивалась и уже в 2015 году он был избран председателем Николаевского окружного административного суда.

Через два года, в ноябре 2017, Князев стал судьей Кассационного административного суда, а уже 12 декабря того же года Князев был избран секретарем Большой Палаты Верховного суда.

То есть фактически, от момента назначения судьей до назначения главой Верховного суда Украины прошло восемь лет.

Всеволод Князев женат на Юлии Князевой, которые имеют двоих детей — дочь и сына.

Состояние и декларация

В 2020 году Князев подал декларацию, в которой указано, что глава ВСУ имеет в Николаеве квартиру площадью 47,4 м² и жилой дом площадью 20,2м². В Киеве он арендует квартиру площадью 133 м².

Жена Князева имеет автомобиль Mercedes-Benz GLE 250, приобретенный в 2018 году, которым пользуется и сам судья.

За 2020 год Всеволод Князев получил 2 957 485 зарплаты в Верховном суде. На банковских счетах у судьи более 40 тыс. грн и $34 тыс.

Фото: Верховний суд

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