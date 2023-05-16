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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Только на ракеты — $127,5 млн: сколько стоила РФ ночная атака по Украине 16 мая

Літаки РФ з ракетами Кинджал
Фото: Depositphotos

Ночью 16 мая Россия выпустила по Украине 18 ракет различных типов воздушного, морского и наземного базирования, которые успешно уничтожены ПВО. Их стоимость оценивается в около $127,5 млн.

По подсчетам на основе данных Воздушных сил ВСУ и издания Forbes:

Шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал, если стоимость одной — от $10 млн, обошлись россиянам минимум в $60 млн.

Девять крылатых ракет Калибр — в $58,5 млн (стоимость одной примерно $6,5 млн).

Три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М) — примерно $9 млн, если посчитать, что один Искандер стоит около $3 млн.

16 мая Россия атаковала Киев шестью аэробаллистическими ракетами Кинжал с самолетов МиГ-31К, девятью Калибрами с кораблей в Черном море, а также тремя ракетами наземного базирования С-400, Искандер-М, которые летели по баллистической траектории. Все ракеты успешно уничтожены средствами ПВО.

Второй раз этой ночью РФ атаковала дронами, запустив шесть беспилотников типа Shahed-136/131, три разведывательных БпЛА (Орлан-10, Superсam), которые также были уничтожены.

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Война в Украине, Київ, Киевская область, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Україна-Росія
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