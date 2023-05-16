Лише на ракети – $127,5 млн: скільки коштувала РФ нічна атака по Україні 16 травня

Вночі 16 травня Росія випустила по Україні 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування, які успішно знищені ППО. Їхня вартість оцінюється у близько $127,5 млн.

За підрахунками на основі даних Повітряних сил ЗСУ та видання Forbes:

Шість аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал, якщо вартість однієї – від $10 млн, обійшлися росіянам щонайменше у $60 млн.

Дев’ять крилатих ракет Калібр – у $58,5 млн (вартість однієї приблизно $6,5 млн).

Три ракети наземного базування (С-400, Іскандер-М) – приблизно $9 млн, якщо порахувати, що один Іскандер коштує близько $3 млн.

16 травня Росія атакувала Київ шістьма аеробалістичними ракетами Кинджал із літаків МіГ-31К, дев’ятьма Калібрами з кораблів у Чорному морі, а також трьома ракетами наземного базування С-400, Іскандер-М, які летіли по балістичній траєкторії. Усі ракети успішно знищено засобами ППО.

Вдруге цієї ночі РФ атакувала дронами, запустивши шість безпілотників типу Shahed-136/131, три розвідувальних БпЛА (Орлан-10, Superсam), які також було знищено.

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