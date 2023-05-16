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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Лише на ракети – $127,5 млн: скільки коштувала РФ нічна атака по Україні 16 травня

Літаки РФ з ракетами Кинджал
Фото: Depositphotos

Вночі 16 травня Росія випустила по Україні 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування, які успішно знищені ППО. Їхня вартість оцінюється у близько $127,5 млн.

За підрахунками на основі даних Повітряних сил ЗСУ та видання Forbes:

Шість аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал, якщо вартість однієї – від $10 млн, обійшлися росіянам щонайменше у $60 млн.

Дев’ять крилатих ракет Калібр – у $58,5 млн (вартість однієї приблизно $6,5 млн).

Три ракети наземного базування (С-400, Іскандер-М) – приблизно $9 млн, якщо порахувати, що один Іскандер коштує близько $3 млн.

16 травня Росія атакувала Київ шістьма аеробалістичними ракетами Кинджал із літаків МіГ-31К, дев’ятьма Калібрами з кораблів у Чорному морі, а також трьома ракетами наземного базування С-400, Іскандер-М, які летіли по балістичній траєкторії. Усі ракети успішно знищено засобами ППО.

Вдруге цієї ночі РФ атакувала дронами, запустивши шість безпілотників типу Shahed-136/131,  три розвідувальних БпЛА (Орлан-10, Superсam), які також було знищено.

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Війна в Україні, Київ, Київська область, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Україна-Росія
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