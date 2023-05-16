Оккупанты в Крыму приказывают директорам школ готовить укрытия — Бариев
Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму раздают директорам школ указания по обустройству укрытий в подвалах.
Об этом сообщил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев в эфире Общественного радио.
Он отметил, что из-за взрывов в Крыму, в частности в Севастополе и Евпатории, захватчики с одной стороны пытаются распространять сообщения о том, что российская ПВО защищает местных жителей, а с другой — активно работают со школами.
— Представители оккупационных властей собирали директоров школ, давали им инструкции. Говорили, что нужно привозить сухие пайки. Также говорили, чтобы директора школ подготовили под укрытие подвалы и предоставили инструкции родителям, чтобы дети принесли в школы свою воду, другие вещи и т.д., — сказал Бариев.
Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что в Крыму обвалился рынок недвижимости, поскольку оккупанты ожидают ударов по Керченскому мосту и возможного скорого наступления ВСУ.
Источник: Общественное радио
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