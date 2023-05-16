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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Окупанти у Криму наказують директорам шкіл готувати укриття – Барієв

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

Російські окупанти у тимчасово окупованому Криму роздають директорам шкіл вказівки щодо облаштування укриттів у підвалах.

Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв в етері Громадського радіо.

Він зазначив, що через вибухи у Криму, зокрема у Севастополі та Євпаторії, загарбники з одного боку намагаються розповсюджувати повідомлення про те, що російська ППО захищає місцевих жителів, а з іншого — активно працюють зі школами.

– Представники окупаційної влади збирали директорів шкіл, надавали їм інструкції. Говорили, що потрібно привозити сухі пайки. Також говорили, щоб директори шкіл підготували під укриття підвали і надали інструкції батькам, щоб діти принесли до шкіл свою воду, інші речі тощо, – сказав Барієв.

Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що у Криму обвалився ринок нерухомості, оскільки окупанти очікують ударів по Керченському мосту та можливого скорого наступу ЗСУ.

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Кораблі РФ

Джерело: Громадське радіо

Війна в Україні, Крим
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