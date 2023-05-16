В Черном и Азовском морях стало больше российских кораблей – ВМС ВСУ
После ночной атаки Украины 16 мая россияне вывели в Черное и Азовское моря дополнительные корабли.
В настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей.
Среди них – два носителя крылатых ракет типа Калибр общим залпом до восьми ракет.
В Азовском море – два вражеских корабля, в том числе один носитель крылатых ракет Калибр, снаряженный ориентировочно восемью ракетами.
В Средиземном море сосредоточено до семи кораблей РФ.
Среди них – два носителя Калибров общим залпом до 20 ракет.
Отметим, что утром после обстрела Украины в акватории Черного и Азовского морей, по данным Оперативного командования Юг, оставалось девять кораблей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России
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