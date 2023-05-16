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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Черном и Азовском морях стало больше российских кораблей – ВМС ВСУ

Кораблі РФ

После ночной атаки Украины 16 мая россияне вывели в Черное и Азовское моря дополнительные корабли.

В настоящее время в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей.

Среди них – два носителя крылатых ракет типа Калибр общим залпом до восьми ракет.

В Азовском море – два вражеских корабля, в том числе один носитель крылатых ракет Калибр, снаряженный ориентировочно восемью ракетами.

В Средиземном море сосредоточено до семи кораблей РФ.

Среди них – два носителя Калибров общим залпом до 20 ракет.

Отметим, что утром после обстрела Украины в акватории Черного и Азовского морей, по данным Оперативного командования Юг, оставалось девять кораблей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

Азовське море, Кораблі, Ракетные удары России, Середземне море, флот РФ, Черное море, Чорноморський флот РФ
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