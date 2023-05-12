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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Боятся ударов и пакуют чемоданы: Гуменюк о ситуации в Крыму

Керченський міст, Кримський міст
Фото: Getty Images

В Крыму обвалился рынок недвижимости, поскольку оккупанты ожидают ударов по Керченскому мосту и возможного скорого наступления ВСУ.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Они (оккупанты, — Ред.) тщательно готовятся, действительно пакуют те же чемоданы из известной поговорки: Чемодан, вокзал, Россия. Они направления перегружают все транспортные там, где понимают, что понаехавшие должны следовать уже за поребрик. Все операции с недвижимостью максимально ускорены, действительно происходит реагирование рынка соответствующее, потому что при наличии такого большого спроса сразу на рынке теряется цена, — говорит она.

Кроме того, Гуменюк отметила, что эти процессы ожидаемы и понятны, потому что рано или поздно это должно было начаться.

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– Мы предупреждали, что сезон будет, но не тот, который заказывали они, – добавила она.

Война в Украине, Крым
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