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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву

Судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву

На внеочередном заседании пленума Верховного суда Украины 16 мая инициировали выражение недоверия председателю суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в $2,7 млн.

Соответствующее представление подписали 138 из 142 присутствующих судей.

Судьи образовали оргкомитет, который подготовит проект решения о недоверии Князеву, а затем еще должно состояться голосование пленума. Если его участники поддержат выражение недоверия главе Верховного суда, Князев потеряет должность председателя, но не судьи.

Накануне, 15 мая, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему, к которой причастно руководство и судьи Верховного суда Украины.

В частности речь идет о задержании на взятке в $2,7 млн председателя ВСУ Всеволода Князева . Эту информацию сегодня подтвердили на совместном брифинге руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос.

В НАБУ говорят, что разоблачить схему удалось благодаря проникновению детектива под прикрытием внутрь преступной группировки, а эпизод с так называемым вознаграждением для председателя Верховного суда связан с принятием судом решения в интересах владельца группы Финансы и кредит.

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Фото: коллаж Верховный суд/НАБУ

Верховний суд, Всеволод Князев, Корупция, Взятка
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