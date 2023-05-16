Судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву
На внеочередном заседании пленума Верховного суда Украины 16 мая инициировали выражение недоверия председателю суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в $2,7 млн.
Соответствующее представление подписали 138 из 142 присутствующих судей.
Судьи образовали оргкомитет, который подготовит проект решения о недоверии Князеву, а затем еще должно состояться голосование пленума. Если его участники поддержат выражение недоверия главе Верховного суда, Князев потеряет должность председателя, но не судьи.
Накануне, 15 мая, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему, к которой причастно руководство и судьи Верховного суда Украины.
В частности речь идет о задержании на взятке в $2,7 млн председателя ВСУ Всеволода Князева . Эту информацию сегодня подтвердили на совместном брифинге руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос.
В НАБУ говорят, что разоблачить схему удалось благодаря проникновению детектива под прикрытием внутрь преступной группировки, а эпизод с так называемым вознаграждением для председателя Верховного суда связан с принятием судом решения в интересах владельца группы Финансы и кредит.
Фото: коллаж Верховный суд/НАБУ
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