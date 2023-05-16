Судді Верховного суду висловили недовіру Князєву

На позачерговому засіданні пленуму Верховного суду України 16 травня ініціювали висловлення недовіри голові суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у $2,7 млн.

Відповідне подання підписали 138 із 142 присутніх суддів.

Судді утворили оргкомітет, який підготує проєкт рішення про недовіру Князєву, а потім ще має відбутися голосування пленуму. Якщо його учасники підтримають висловлення недовіри голові Верховного суду, Князєв втратить посаду голови, але не судді.

Напередодні, 15 травня, НАБУ та САП викрили корупційну схему, до якої причетне керівництво та суддів Верховного суду України.

Зокрема йдеться про затримання на хабарі у $2,7 млн голови ВСУ Всеволода Князєва . Цю інформацію сьогодні підтвердили на спільному брифінгу керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос.

В НАБУ кажуть, що викрити схему вдалося завдяки проникненню детектива під прикриттям всередину злочинного угруповання, а епізод із так званою винагородою для голови Верховного суду пов’язаний із ухваленням судом рішення в інтересах власника групи Фінанси і кредит.

Фото: колаж Верховний суд/НАБУ

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