В Воздушных силах рассказали об особенности ночной атаки на Киев

Уникальностью ночной атаки на Киев является применение Россией гиперзвуковых ракет Кинжал в большом количестве.

Об этом во время видеосвязи на брифинге в Media Center Ukraine — Ukrinform сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Сегодня удалось отразить очередную воздушную атаку. Особенность ее – это, безусловно, Кинжалы, которые в большом количестве были применены, но все сбиты. И Калибры — 9 ракет, 6 Кинжалов, а также 3 ракеты, летевшие по баллистической траектории. Также уничтожено 6 Шахедов и 3 беспилотника оперативно-тактического уровня, разведывательные, которыми проводилась воздушная разведка накануне этих ударов, — отметил он.

По словам Игната, запуск вражеских объектов в небо Украины происходил с истребителей МиГ-31К, которые атаковали с двух направлений — с севера и с востока. Кроме того, для атаки были привлечены корабли, находящиеся в Черном море, откуда вылетело 9 ракет Калибр. В то же время с северного направления Россия нанесла удары ракетами или С-400, или Искандер-М, которые имели баллистическую траекторию.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ говорит, что и в дальнейшем будет усиливаться работа украинской противовоздушной обороны.

— Благодаря нашим западным партнерам и руководству государства мы получаем мощные системы, способные отрабатывать не только по аэродинамическим целям, но и видим, что баллистика становится под силу, — сказал Игнат.

Он добавил, что благодаря современным средствам ПВО такие ракеты РФ, как Кинжалы, тоже сегодня являются “не такими уж и страшными”.

— Единственное, что действительно нужно больше средств, которые способны сбивать баллистику. Есть новости, пока из прессы, из Франции, что уже на очереди SAMP/T, который в ближайшее время может стать на защиту нашего государства. Это тоже средство, как и Patriot, способное бороться не только с аэродинамическими, но и с баллистическими целями, — добавил Юрий Игнат.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в результате ночной атаки РФ были уничтожены все 18 ракет различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

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