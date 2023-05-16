У Повітряних силах розповіли про особливість нічної атаки на Київ

Унікальністю нічної атаки на Київ є застосування Росією гіперзвукових ракет Кинджал у великій кількості.

Про це під час відеозв’язку на брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Сьогодні вдалося відбити чергову повітряну атаку. Особливість її – це, безумовно, Кинджали, які у великій кількості було застосовано, проте всі збито. І Калібри – 9 ракет, 6 Кинджалів, а також 3 ракети, що летіли по балістичній траєкторії. Також знищено 6 Шахедів і 3 безпілотники оперативно-тактичного рівня, розвідувальні, якими проводилася повітряна розвідка напередодні цих ударів, – зазначив він.

За словами Ігната, запуск ворожих об’єктів в небо України відбувався з винищувачів МіГ-31К, які атакували з двох напрямків – з півночі та зі сходу. Крім того, для атаки були залучені кораблі, розміщені у Чорному морі, звідки вилетіли 9 ракет Калібр. Водночас із північного напрямку Росія завдала ударів ракетами або ж С-400, або Іскандер-М, що мали балістичну траєкторію.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ каже, що й надалі посилюватиметься робота української протиповітряної оборони.

– Завдяки нашим західним партнерам і керівництву держави ми отримуємо потужні системи, здатні відпрацьовувати не лише по аеродинамічних цілях, а й бачимо, що балістика стає під силу, – сказав Ігнат.

Він додав, що завдяки сучасним засобам ППО такі ракети РФ, як Кинджали, теж нині є “не такими вже й страшними”.

– Єдине, що дійсно потрібно більше засобів, які спроможні збивати балістику. Маємо новини, поки що з преси, з Франції, що вже на черзі SAMP/T, який найближчим часом може стати на захист нашої держави. Це теж засіб, як і Patriot, здатний боротися не тільки з аеродинамічними, а й із балістичними цілями, – додав Юрій Ігнат.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в результаті нічної атаки РФ були знищені усі 18 ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування.

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