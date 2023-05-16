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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16 – Міноборони

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Україна хоче отримати від 40 до 50 сучасних винищувачів F-16, щоб сформувати три або чотири ескадрильї для захисту неба від російських ракетних атак.

Про це пише видання Politico з посиланням на радника глави Міноборони Юрія Сака.

Офіційний Київ заявляє про потребу в сучасних літаках особливо після того, як з березня російська авіація почала запускати по Україні керовані авіабомби.

Наразі Україні нічим зупинити російські літаки, що несуть ці бомби, сказав Сак.

– Усі розуміють, що ця тема назріла. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми просили танки, то сьогодні всі говорять про реактивну коаліцію. Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів, F-16, – сказав радник глави Міноборони Юрій Сак.

Юрій Сак також заявив, що президент Володимир Зеленський хоче, щоб питання про бойові літаки стало головним на саміті Великої сімки G7 у Хіросімі, а потім і на саміті НАТО в Литві в липні.

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Хоча Велика Британія, Італія, Франція і Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак сказав, що вони мають важливий голос у міжнародній коаліції і можуть підштовхнути таких союзників, як США і Туреччина.

Раніше прессекретар британського прем’єра Ріші Сунака повідомив, що Велика Британія не надаватиме Україні свої винищувачі, оскільки українські військові обрали саме американські літаки F-16.

Джерело: Politico
Винищувач F-16, Літаки
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