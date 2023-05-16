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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Франция готова немедленно начать обучение украинских пилотов — Макрон

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Франция открыта для обучения украинских пилотов истребителей.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 в понедельник после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье вечером.

— Мы открыли двери для подготовки пилотов истребителей… Учения могут начаться немедленно, — сказал Макрон.

На вопрос, пошлет ли Франция истребители в Украину, Макрон ответил, что речь идет не о “самолетах”, а о “ракетах” и “учениях”.

— Мы не будем поставлять оружие, которое позволило бы (Украине, — Ред.) достичь российской земли, — сказал Макрон.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент проходят интенсивные дипломатические переговоры, которые касаются темы самолетов, а украинцам следует ожидать в ближайшее время все больше новостей на этот счет.

Этому предшествовало турне президента Владимира Зеленского по Европе, включая Италию, Германию, Францию и Великобританию. Во время визита в Лондон президент и британский премьер Риши Сунак обсудили создание международной коалиции истребителей.

Обучение украинских пилотов для использования западных самолетов также было анонсировано правительством Британии.

Источник: CNN
Истребители для Украины, Еммануель Макрон, Україна-Франція, Франция
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