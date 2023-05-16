Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

ВСУ под Бахмутом с дронов Пегас уничтожили две российские установки Змей Горыныч

дрон
Фото: Pexels

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал на видео, как наши военные из 59 ОМБР имени Якова Гандзюка в районе Бахмута Донецкой области мастерски уничтожают с помощью украинских дронов-камикадзе Пегас две российские установки для разминирования Змей Горыныч.

Глава Минцифры напомнил, что эти “птички” для Армии дронов приобрели благодаря донатам украинцев через United24.

— Результат — уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых Змей Горыныч. А еще — 1 300 кг тротила, — уточнил Федоров.

По его словам, оккупанты использовали эти установки для разминирования поля для наступления и разрушения укрытий украинских военных.

— Теперь Змей Горыныч — это кучка хлама, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
ВСУ разрушают планы врага: Сырский посетил воинов на Бахмутском направлении
Сирський у Бахмуті

Армия России, Бахмут, Безпілотники, Война в Украине, Донецкая область, Дрони, ВСУ, Михайло Федоров
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ могли возобновить более безопасное снабжение по трассе 0506 – разведка Британии
Бої на фронті
Российские террористы не имеют никакого шанса на победу — Резников о ночной атаке РФ
Олексій Резніков
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Только на ракеты — $127,5 млн: сколько стоила РФ ночная атака по Украине 16 мая
Літаки РФ з ракетами Кинджал
Плотность огня по Киеву была максимальной: Наев о ночной атаке РФ
Сергій Наєв
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (16.05.2023)
ВСУ под Бахмутом с дронов Пегас уничтожили две российские установки Змей Горыныч
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (15.05.2023)
ВСУ под Бахмутом с дронов Пегас уничтожили две российские установки Змей Горыныч
Газовый “пауэрбанк” для Европы: как Украина готовится к зиме и чем уникальны наши ПХГ
ВСУ под Бахмутом с дронов Пегас уничтожили две российские установки Змей Горыныч
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (15.05.2023)
ВСУ под Бахмутом с дронов Пегас уничтожили две российские установки Змей Горыныч
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь