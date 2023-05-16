ВСУ под Бахмутом с дронов Пегас уничтожили две российские установки Змей Горыныч

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал на видео, как наши военные из 59 ОМБР имени Якова Гандзюка в районе Бахмута Донецкой области мастерски уничтожают с помощью украинских дронов-камикадзе Пегас две российские установки для разминирования Змей Горыныч.

Глава Минцифры напомнил, что эти “птички” для Армии дронов приобрели благодаря донатам украинцев через United24.

— Результат — уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых Змей Горыныч. А еще — 1 300 кг тротила, — уточнил Федоров.

По его словам, оккупанты использовали эти установки для разминирования поля для наступления и разрушения укрытий украинских военных.

— Теперь Змей Горыныч — это кучка хлама, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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