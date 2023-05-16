ВСУ разрушают планы врага: Сырский посетил воинов на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил наших воинов на Бахмутском направлении.

По его словам, боевики ЧВК Вагнера залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку.

По принципу активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но наши военные разрушают его планы, подчеркнул Сырский.

Генерал-полковник вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли ряд решений для продолжения оборонительной операции, а также просчитали все возможные сценарии развития событий.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил наградами наших воинов и вручил подарки бойцам.

— Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 ОМПБр, 3 ОШБр, 5 ОШБр, 24 ОМБр, 56 ОМПБр и других бригад за подвиги на поле боя, — отметил Александр Сырский.

13 мая генерал-полковник Александр Сырский подтвердил, что ВСУ продвигаются вперед на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении.

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