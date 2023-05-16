ЗСУ під Бахмутом із дронів Пегас знищили дві російські установки Змій Горинич
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав на відео, як наші військові з 59 ОМБР імені Якова Гандзюка в районі Бахмуту Донецької області майстерно знищують за допомогою українських дронів-камікадзе Пегас дві російські установки для розмінування Змій Горинич.
Глава Мінцифри нагадав, що ці “пташки” для Армії дронів придбали завдяки донатам українців через United24.
– Результат – знищення двох ворожих установок для розмінування УР-83П, так званих Змій Горинич. А ще – 1 300 кг тротилу, – уточнив Федоров.
За його словами, окупанти використовували ці установки для розміновування поля для наступу та руйнування укриттів українських військових.
– Тепер Змій Горинич – це купка мотлоху, – додав він.
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