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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗСУ під Бахмутом із дронів Пегас знищили дві російські установки Змій Горинич

дрон
Фото: Pexels

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав на відео, як наші військові з 59 ОМБР імені Якова Гандзюка в районі Бахмуту Донецької області майстерно знищують за допомогою українських дронів-камікадзе Пегас дві російські установки для розмінування Змій Горинич.

Глава Мінцифри нагадав, що ці “пташки” для Армії дронів придбали завдяки донатам українців через United24.

– Результат – знищення двох ворожих установок для розмінування УР-83П, так званих Змій Горинич. А ще – 1 300 кг тротилу, – уточнив Федоров.

За його словами, окупанти використовували ці установки для розміновування поля для наступу та руйнування укриттів українських військових.

– Тепер Змій Горинич – це купка мотлоху, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Армія Росії, Бахмут, Безпілотники, Війна в Україні, Донецька область, Дрони, ЗСУ, Михайло Федоров
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