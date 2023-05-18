Деоккупация Крыма: Ташева рассказала, что будет с коллаборационистами и имуществом

За время оккупации Крыма с 2014 года территорию полуострова из-за нежелания жить в оккупации, репрессий и преследований покинули по меньшей мере 50 тыс. граждан.

Это геноцид, который снова повторяется в отношении коренного народа. По последним данным, 182 человека в Крыму преследуются по политическим мотивам, 116 из них — это именно крымские татары.

В то же время уже сегодня украинские власти готовятся восстанавливать органы, которые будут нужны на полуострове сразу после освобождения Крыма.

О том, сколько людей нужно, что будут делать с коллаборационистами, позволят ли работать учителям и что будет с имуществом — Факты ICTV пообщались с представителем президента Украины в АР Крым Тамилой Ташевой.

По приблизительным подсчетам, не менее 50 тыс. человек потребуются для восстановления управления на территории Крымского полуострова.

— Это весь правоохранительный блок, система Министерства внутренних дел Украины, система пограничников. Это и те, кто занимается расследованием преступлений, то есть органы правосудия, прокуратура, следователи, судьи. Должна быть создана военная администрация и, соответственно, должны быть специалисты категории А и Б, которые будут управлять на этой территории, — говорит Ташева.

Также нужно будет заменить часть учителей, некоторые из них понесут ответственность, некоторых не допустят к работе.

Например, определенные учителя и директора школ попадут под уголовную ответственность, если они совершали преступления пропаганды в отношении детей или милитаризировали сознание, говорит представитель президента.

— На момент 2014 года в Крыму было более 22 тыс. учителей. В целом учителей в Украине не хватает, работа по подбору кадров на деоккупированную территорию будет достаточно серьезной, и развивать ее активнее нужно уже сейчас, — говорит представитель президента в АР Крым.

Украинские власти надеются, что все россияне покинут полуостров, но в то же время они должны быть привлечены к ответственности.

— Российские граждане должны выехать с полуострова в один конец, на территорию России. Нам до них нет дела. Конечно, часть из них мы хотим привлечь к ответственности и посадить на скамью подсудимых за преступления, которые они совершают. Но в целом нам будет меньше работы, если они уедут с территории с полуострова еще до деоккупации, — отмечает Ташева.

Если же россияне не поедут по собственной воле, их выдворят. Они, согласно нынешнему украинскому законодательству, являются нарушителями условий въезда на нашу территорию.

Потому что въезжали на территорию Крыма не через те пункты, которые были определены законодательством (Каланчак, Чонгар или Чаплинка), не через материковую часть Украины, а через территорию Российской Федерации по Керченскому мосту или влетали самолетом, или через Керченскую переправу.

— Они все нарушители законодательства и соучастники преступления новейшей колонизации территории. Если они не выедут с территории Крыма, то мы будем применять к ним принудительное выдворение. В международном праве запрещено коллективное выдворение, поэтому нам нужно будет, допустим, если 50 тыс. россиян останутся на территории полуострова, вынести 50 тыс. решений, — отмечает Тамила Ташева.

Чтобы вынести такое количество индивидуальных решений, надо будет привлечь абсолютно все органы, которые будут восстановлены на территории полуострова.

Встанет вопрос имущества. Чтобы не было судебных исков в международные суды, нужно подготовить механизм.

— Мы понимаем все вопросы, связанные с выдворением российских граждан и с верификацией тех решений и документов, которые были выданы на территории полуострова. Мы знаем о 1 млн 200 тыс. дел в административных судах, в том числе 100 тыс. уголовных, — говорит Ташева.

Работа по механизму верификации тех документов, которые связаны с имуществом, продолжается.

Вопрос ответственности украинских граждан тоже острый, ведь надо учитывать длительную оккупацию полуострова.

Все граждане, которые на момент 2014 года проживали на территории полуострова, даже если они брали оккупационные документы, все равно считаются украинскими гражданами.

— Только за факт получения российского документа мы этих людей не будем наказывать. К ответственности будем привлекать тех, кто действительно виноват, кто изменил присяге. Конечно, это весь военно-правоохранительный блок, судьи, прокуроры, те, кто принимал управленческие решения, топ-чиновники. Те, кто активно занимался утверждением оккупационного режима на территории полуострова, пропагандистской работой, воровал природные богатства, — говорит Ташева.

Также понести наказание должны те, кто нарушал права человека, совершал военные преступления или другие значимые преступления международного характера.

Часть людей может попасть под меры не уголовного преследования, а люстрации.

Например, люди, которые работали в оккупационных администрациях на очень низовых звеньях, фактически не совершали преступлений, но при этом сотрудничали с оккупационными администрациями.

— Мы считаем нецелесообразным привлекать их к уголовной ответственности, но принципы люстрации к ним точно будут применены. То есть они не смогут занимать никаких должностей в украинских восстановленных органах, — говорит Ташева.

Только по приблизительным подсчетам, под существующее понятие коллаборационистской деятельности могут попасть не менее 200 тыс. жителей полуострова.

— Это огромное количество субъектов хозяйствования, то есть это руководители предприятий, даже ФОПы могут попасть. Люди там просто жили, организовывали бизнес, не сотрудничали даже с оккупационными администрациями, но платили налоги государству-агрессору. Соответственно, украинское законодательство должно учитывать условия продолжающейся оккупации территории. Территория оккупирована 9 лет, поэтому понятно, что люди каким-то образом просто выживали, поэтому они вынуждены были платить налоги, — отмечает Ташева.

Если учесть законодательство, то учителя тоже попадают под статью “коллаборационизм”, но следует понимать, что не все учителя занимались пропагандой.

— Мы бы хотели хотя бы часть из них, которые не занимались пропагандой в школах в Крыму, вывести из-под ответственности. С таким количеством лиц — более 200 тыс. — ни одна правоохранительная система Украины просто не справится. У нас даже банально нет такого количества тюрем, чтобы реализовать санкции, предусмотренные законодательством, — говорит Ташева.

Оккупанты должны быть выдворены или наказаны, но жители полуострова не должны бояться Украины, заключает Тамила Ташева.

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