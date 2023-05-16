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С первым заходом ВСУ сторонники РФ в Крыму выедут через паромную переправу – Буданов

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

Большая часть радикально пророссийски настроенного населения с первым заходом ВСУ в Крым в любом формате — формате наступления и т. д. — выедет через паромную переправу на материковую часть РФ.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Разные люди.

На вопрос, будет ли функционировать Крымский мост к тому времени, Буданов отметил, что “Крымский мост не нужен”.

— Я думаю, что Крымский мост не нужен. Они покинут эту территорию, там не самоубийцы, поверьте мне. Те, кто кричали “Россия, приди”, это видно по тем территориям, которые освобождены. Где они? В России. Здесь не будет исключения, — считает руководитель разведки.

Также руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что часть подрывов медийных лиц в России — дело рук агентов ГУР.

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Источник: Разные люди

Война в Украине, ВСУ, Кирилл Буданов, Крым
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