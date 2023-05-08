Опасный путь: Подоляк предположил, что Крым может лишиться автономии после деоккупации

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что Крым после деоккупации может лишиться автономного статуса.

Об этом он заявил в эфире одной из программ, отвечая на вопрос, должен ли Крым, по его мнению, быть автономным.

По словам Подоляка, существование автономий в составе унитарного государства рождает сепаратистские настроения.

– Я считаю, что унитарное государство потому и унитарное, что там нет никаких отдельных автономий, которые так или иначе являются питательной средой для возникновения тех или иных сепаратистских настроений. Очевидно, что, получив автономию, ты подсознательно считаешь себя лучше других регионов, — отметил советник руководитель ОПУ.

Подоляк добавил, что автономный статус некоторых регионов является “опасным путем” и может привести к возникновению конфликтов на региональном уровне.

– Считаю, что для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь к конфликтности на региональном уровне. Я не думаю, что после всех “прививок”, которые мы сейчас получили, нам нужно идти по этому пути, — заявил он.

В то же время Подоляк подчеркнул, что нельзя забывать об этнических меньшинствах, права которых в Украине должны соблюдаться в полном объеме. Речь идет, в частности, о крымских татарах, которые видели ужасные события в Крыму в течение девяти лет оккупации.

Недавно министр обороны Алексей Резников спрогнозировал, что Украина сможет вернуть Крым без боя.

А президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты будут бежать с полуострова, как только украинские военные выйдут на его административную границу и дойдут до первого села.

В Кабинете министров определили три ключевых этапа по реинтеграции Крыма. Речь идет о создании военной администрации, переходе к военно-гражданской администрации и проведении выборов. Избирательному процессу будут предшествовать меры безопасности, выдворение россиян с полуострова и перепись населения.

Источник : УНИАН

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