Взрывы в Одесской и Херсонской областях: 449-й день войны
Оккупанты создали для себя ловушку на левобережье Херсонской области — Гуменюк
Российские оккупанты искусственно повысили уровень воды в Каховском водохранилище, чтобы навредить Украине, однако они создали себе минную ловушку на левом берегу Херсонской области.
Об этом заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
— Искусственно поднимая воду в Каховском водохранилище они пытаются провоцировать признаки техногенной катастрофы, но сами для себя создали ловушку, поскольку залили водой те участки побережья, которые заминировали, — рассказала Гуменюк.
РФ пытается ударить по Харькову: в городе прогремели взрывы
В Харькове прогремели мощные взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.
В РФ за госизмену арестовали трех ученых, которые разрабатывали гиперзвуковые ракеты
В России за государственную измену арестовали трех ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики, которые занимались созданием гиперзвуковых летательных аппаратов.
Сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в государственной измене Валерия Звегинцева — доктора технических наук и главного научного сотрудника, который основал в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.
Директор института Александр Шиплюк был помещен в СИЗО Лефортово еще в августе 2022 года. А перед этим арестовали главного научного сотрудника Анатолия Маслова.
В Одессе прогремели взрывы во время тревоги
В Одессе прогремели взрывы во время последней воздушной тревоги. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, в Одесской области отработали силы ПВО по воздушным объектам.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко