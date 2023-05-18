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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Одесской и Херсонской областях: 449-й день войны

Ключевые события
00:40
Оккупанты создали для себя ловушку на левобережье Херсонской области — Гуменюк
00:17
РФ пытается ударить по Харькову: в городе прогремели взрывы
00:07
В РФ за госизмену арестовали трех ученых, которые разрабатывали гиперзвуковые ракеты
00:04
В Одессе прогремели взрывы во время тревоги
Взрывы в Одесской и Херсонской областях: 449-й день войны
18 мая, 0:40

Оккупанты создали для себя ловушку на левобережье Херсонской области — Гуменюк

Российские оккупанты искусственно повысили уровень воды в Каховском водохранилище, чтобы навредить Украине, однако они создали себе минную ловушку на левом берегу Херсонской области.

Об этом заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— Искусственно поднимая воду в Каховском водохранилище они пытаются провоцировать признаки техногенной катастрофы, но сами для себя создали ловушку, поскольку залили водой те участки побережья, которые заминировали, — рассказала Гуменюк.

18 мая, 0:17

РФ пытается ударить по Харькову: в городе прогремели взрывы

В Харькове прогремели мощные взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.

Война в Украине — день 449 — новости Украины во время войны онлайн

18 мая, 0:07

В РФ за госизмену арестовали трех ученых, которые разрабатывали гиперзвуковые ракеты

В России за государственную измену арестовали трех ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики, которые занимались созданием гиперзвуковых летательных аппаратов.

Сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в государственной измене Валерия Звегинцева — доктора технических наук и главного научного сотрудника, который основал в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

Директор института Александр Шиплюк был помещен в СИЗО Лефортово еще в августе 2022 года. А перед этим арестовали главного научного сотрудника Анатолия Маслова.

18 мая, 0:04

В Одессе прогремели взрывы во время тревоги

В Одессе прогремели взрывы во время последней воздушной тревоги. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, в Одесской области отработали силы ПВО по воздушным объектам.

Война в Украине
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Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

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