Взрывы в Одесской и Херсонской областях: 449-й день войны

18 мая, 0:07

В РФ за госизмену арестовали трех ученых, которые разрабатывали гиперзвуковые ракеты

В России за государственную измену арестовали трех ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики, которые занимались созданием гиперзвуковых летательных аппаратов.

Сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в государственной измене Валерия Звегинцева — доктора технических наук и главного научного сотрудника, который основал в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

Директор института Александр Шиплюк был помещен в СИЗО Лефортово еще в августе 2022 года. А перед этим арестовали главного научного сотрудника Анатолия Маслова.