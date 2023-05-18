Взрыв на железной дороге в Крыму: перевернулись пять вагонов с зерном, движение заблокировано

Во временно оккупированном Крыму утром 18 мая в результате подрыва железнодорожного полотна вблизи Бахчисарая сошли с рельсов восемь вагонов с зерном, пять из которых перевернулись. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь.

Позже в сети появились фото с места подрыва недалеко от станции Чистенькое в Симферопольском районе.

По предварительным данным, на месте образовалась большая воронка, повреждено около 50 м железнодорожного полотна, пострадавших нет.

В партизанском движении Атеш прямо не подтверждают причасность к подрыву, но отметили, что некоторое время оккупанты не смогут снабжать свою группировку войск в Херсонской и Запорожской областях.

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