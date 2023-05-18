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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Просто сезон – ОК Південь про регулярну “бавовну” в Криму

бавовна у Криму

Тимчасово окупований Крим навряд чи зараз залишається центром оборони для росіян.

Більше схоже на те, що поки захоплений півострів є для загарбників центром евакуації.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Дуже схоже на те, що окупанти збирають речі та вивчають приказку “Чемодан”, вокзал, Росія”, – коментує Наталія Гуменюк.

За словами керівниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, те, що росіяни намагаються вивозити, зокрема, й документацію, свідчить про те, що вони відчувають невідворотність покарання й необхідність замітати сліди злочинів.

На запитання ведучих, чи є якесь пояснення тому, чому так часто в Криму стається “бавовна”, Наталія Гуменюк, посміхнувшись, лаконічно зауважила: Просто сезон.

Зауважимо, що зранку 18 травня поблизу Бахчисарая в тимчасово окупованому Криму під час вибуху на залізниці з рейок зійшли вісім вагонів із зерном.

П’ять із них перекинулися.

Цим шляхом окупанти перевозили не лише зерно, а й зброю, боєкомплект, бронетехніку та всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України.

На переконання представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, “цілком природно, що колії не витримали, стомились і певний час не функціонуватимуть”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Анексія Криму, Війна в Україні, Крим, Російська агресія, РФ
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