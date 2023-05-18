Российские войска теряют инициативу в районе Бахмута — ISW

Несмотря на ограниченный характер атак украинских защитников, войска РФ теряют инициативу в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечено, что российские и украинские официальные лица признали продолжение ограниченных контратак ВСУ под Бахмутом 17 мая.

Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются на неустановленных направлениях на флангах Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что украинские войска за минувшие сутки продвинулись до 500 метров на Бахмутском направлении и продолжают наступать на фланги россиян.

В свою очередь Министерство обороны России заявило, что российские воздушно-десантные войска достигли незначительного продвижения, но признало продолжение украинских контратак на флангах Бахмута в районе Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

В то же время руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опроверг заявление Минобороны РФ о территориальных достижениях и раскритиковал ведомство за ложное представление отступления как захвата новых позиций.

— Один из известных военных блогеров РФ пожаловался, что российские войска теперь должны реагировать на украинские действия, имея в виду, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе, — говорится в отчете ISW.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал видео, как наши военные в районе Бахмута уничтожают с помощью украинских дронов-камикадзе Пегас две российские установки для разминирования Змей Горыныч.

Источник : ISW

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