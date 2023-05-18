Російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута – ISW

Попри обмежений характер атак українських захисників, війська РФ втрачають ініціативу в районі Бахмута на Донеччині.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених контратак ЗСУ під Бахмутом 17 травня.

Так, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються на невстановлених напрямках на флангах Бахмута.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що українські війська за минулу добу просунулися до 500 метрів на Бахмутському напрямку і продовжують наступати на фланги росіян.

У свою чергу Міністерство оборони Росії заявило, що російські повітряно-десантні війська досягли незначного просування, але визнало продовження українських контратак на флангах Бахмута в районі Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Водночас керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин заперечив заяву Міноборони РФ про територіальні здобутки і розкритикував відомство за неправдиве подання відступу як захоплення нових позицій.

– Один з відомих військових блогерів РФ поскаржився, що російські війська тепер повинні реагувати на українські дії, маючи на увазі, що російські війська втрачають ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер українських контратак у цьому районі, – йдеться у звіті ISW.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав відео, як наші військові в районі Бахмута знищують за допомогою українських дронів-камікадзе Пегас дві російські установки для розмінування Змій Горинич.

Джерело : ISW

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