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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ під Бахмутом створили плацдарм для подальшого контрнаступу

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

3 окрема штурмова бригада ЗСУ провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

Як повідомили військові, ширина смуги прориву становить 2 тис. метрів, а глибина – 700 метрів.

За попередніми даними, щонайменше 50 окупантів було ліквідовано, до 100 поранено. Також знищено резерви ворога на цьому напрямку, зокрема декілька російських складів БК.

Успішні штурмові дії виконано бійцями 1 штурмового  та 1 механізованого батальйонів.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що війська РФ втрачають ініціативу в районі Бахмута на Донеччині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

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ЗСУ під Бахмутом створили плацдарм для подальшого контрнаступу
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