Украина вернула еще одного вывезенного в РФ ребенка
Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека помог вернуть в Украину еще одного вывезенного в РФ ребенка.
14-летняя Вероника оказалась в РФ с начала вторжения российских оккупантов в Украину.
Все это время бабушка, являющаяся законным представителем девочки, настойчиво пыталась вернуть внучку домой.
– Мы знаем, какой нелегкий путь проделала женщина, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, на этот раз все удалось.
Работаем для того, чтобы вернуть домой каждого украинского ребенка и наказать тех, кто их вывозит и держит в заложниках на чужой территории! – отмечает омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Теперь девочку ждет реабилитация. Кроме того, ей должны предоставить необходимую медицинскую и гуманитарную помощь.
Сообщить об исчезновении ребенка можно, позвонив на горячую линию секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по номеру 0-800-50-17-20.
Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу о принудительной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ.
После выдачи ордера Путина и Львову-Белову могут арестовать на территории тех стран, которые ратифицировали Римский устав МУС.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 450-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Омбудсмен Дмитрий Лубинец
Фото: Омбудсмен Дмитрий Лубинец