Україна повернула ще одну вивезену до РФ дитину

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини допоміг повернути до України ще одну вивезену до РФ дитину.

14-річна Вероніка опинилася в РФ із початку вторгнення російських окупантів до України.

Увесь цей час бабуся, яка є законним представником дівчинки, наполегливо намагалась повернути онуку додому.

– Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала жінка, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося. Працюємо для того, аби повернути додому кожну українську дитину й покарати тих, хто їх вивозить та тримає в заручниках на чужій території! – зазначає омбудсмен Дмитро Лубінець.

Тепер на дівчинку чекає реабілітація. Крім того, їй мають надати необхідну медичну та гуманітарну допомогу.

Повідомити про зникнення дитини можна, зателефонувавши на гарячу лінію секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за номером 0-800-50-17-20.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової у справі про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.

Після видання ордера Путіна та Львову-Бєлову можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Омбудсмен Дмитро Лубінець

Фото: Омбудсмен Дмитро Лубінець

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