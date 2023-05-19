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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью наши силы ПВО уничтожили 16 “шахедов” и три Калибра

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 19 мая российский враг снова атаковал Украину ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами Калибр с кораблей в Черном море.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Запускали россияне дроны-камикадзе и ракеты с северного и юго-восточного направлений. Зафиксированы пуски 22 “шахедов” и шести Калибров.

В течение ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований Центр, Запад и Юг уничтожено три крылатые ракеты и 16 ударных дронов.

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки удалось уничтожить 21 крылатую ракету, а также восемь вражеских беспилотников различного типа. Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, три артиллерийских подразделения на огневых позициях и семь станций радиоэлектронной борьбы.

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Война в Украине, Дрони, Ракетные удары России
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