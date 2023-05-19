Вночі наші сили ППО знищили 16 “шахедів” та три Калібри

У ніч на 19 травня російський ворог знову атакував Україну ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами Калібр із кораблів у Чорному морі.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Запускали росіяни дрони-камікадзе та ракети з північного та південно-східного напрямків. Зафіксовано пуски 22 “шахедів” та шести Калібрів.

Впродовж нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань Центр, Захід та Південь знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів.

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