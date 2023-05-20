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Контратаки ВСУ устранили угрозу окружения под Бахмутом — ISW

Бахмут
Фото: Getty Images

Вооруженные силы Украины своими контратаками, вероятно, устранили угрозу окружения в районе Бахмута, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Также, по их мнению, украинские военные заставили российские войска направить скудные ресурсы для обороны от ограниченных и локальных наступательных усилий, “как, вероятно, и планировало украинское командование”.

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что РФ увеличила присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

По ее словам, это несколько замедлило темпы продвижения наших войск в пригороде Бахмута, в то же время врагу не удается вернуть утраченные ранее позиции.

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Источник: ISW
Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія
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В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому вопрос его безопасности имеет стратегическое значение.

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