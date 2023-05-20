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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Марьинке были жесткие бои, РФ пытается захватить Авдеевку — Маляр

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении сейчас продолжаются жесткие бои. Враг планирует захватить Авдеевку и Марьинку, поэтому сосредотачивает основные усилия возле этих городов. Однако украинские военные держат прочную оборону и не дают российским солдатам пройти дальше.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что сейчас самые мощные бои продолжаются на трех направлениях — Авдеевском, Марьинском (которые еще называют Таврическим) и Бахмутском.

В частности, на Авдеевском направлении враг сосредоточил основные усилия и пытается захватить город. Но украинские бойцы стойко удерживают оборону и контролируют Авдеевку, уверяет заместитель министра обороны.

В то же время в Марьинке враг продвинулся, шли бои фактически в центре города, но Силы обороны Украины очень усложнили врагу задачу. Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, РФ направила свои усилия на фланги вокруг города — на севере и юге.

Враг несет значительные потери на этих направлениях — как в живой силе, так и в технике, но не останавливается, подчеркнула Анна Маляр.

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Українські військові та Caesar

Авдеевка, Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, Міноборони України, Мар'їнка
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